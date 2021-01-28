«مكافحة الأمراض»: 715 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 887 شخصا ووفاة 30 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 27 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (314).

واستلم المركز عدد (4350) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1120) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (206) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (114) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (104) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (71) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (182) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (526) عينة، مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (30) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (35) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (17) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (161) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (98) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (73) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3635) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (715) عينة موجبة لفيروس كورونا (522 جديدة + 193 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 244 حالة جديدة

عدد 45 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 5 حالة جديدة

عدد 53 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 11 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

5.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

6.الزنتان

عدد 9 حالة مخالطة

7.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

9.زليتن

عدد 7 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 29 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.الرجبان

عدد 3 حالة مخالطة

12.سرت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

14.الزاوية المركز

عدد 20 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

15.جادو

عدد 1 حالة مخالطة

16.سبها

عدد 7 حالة جديدة

17.بنت بيه

عدد 4 حالة جديدة

18.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

19.وادي عتبه

عدد 5 حالة جديدة

الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

21.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

22.الزاوية الغرب

عدد 43 حالة جديدة

23.قصر بن غشير

عدد 6 حالة جديدة

24.العجيلات

عدد 11 حالة جديدة

25.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26.سوق الخميس أمسيحل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

27.الماية

عدد 23 حالة جديدة

28.غريان

عدد 14 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

29.القلعة

عدد 3 حالة جديدة

30.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

31.العزيزية

عدد 7 حالة جديدة

32.العامرية

عدد 4 حالة جديدة

33.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

34.زلطن

عدد 10 حالة جديدة

35.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

36.البريقة

عدد 1 حالة مخالطة

37.المعمورة

عدد 1 حالة مخالطة

38.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 26 حالة مخالطة

39.السائح

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 887 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 729 حالة في طرابلس

2.عدد 15 حالة في قصر بن غشير

عدد 3 حالات في الزنتان

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 1 حالة في البريقة

6.عدد 4 حالات في غريان

7.عدد 15 حالة في سبها

8.عدد 2 حالة في الخمس

9.عدد 2 حالة في الكفرة

10.عدد 12 حالة في صبراته

11.عدد 21 حالة في العجيلات

12.عدد 40 حالة في مصراته

13.عدد 10 حالات في زواره

14.عدد 31 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 30 ) حالة الوفاة

1.عدد 18 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 1 حالة في درج

4.عدد 1 حالة في ترهونة

5.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

6.عدد 1 حالة في الخمس

7.عدد 1 حالة في مصراته

8.عدد 1 حالة في جنزور

9.عدد 1 حالة في ككلة

10.عدد 4 حالات في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 116779

2.الحالات النشطة : 18654

3.المتعافين : 96293

4.الوفيات : 1832