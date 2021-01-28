العبيدي ينسحب من الترشح للرئاسي: مصير ليبيا بيد دول خارجية

أعلن المستشار عبدالجواد العبيدي، أمس الأربعاء، انسحابه رسميا من الترشح لانتخابات المجلس الرئاسي الجديد، بعد أن وجد أن “مصير ليبيا ليس بيد أولادها وإنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد”.

وأوضح العبيدي في بيان، أنه من أسباب انسحابه من الترشح للمنصب أيضا هو أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة هي (18) شهرا وهي مدة غير كافية لتنفيذ أي مشروع وطني.

وأضاف أن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الاقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم اشخاص، كما أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد وانما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية وهذا مالا اسمح لنفسي الانجرار وراءه.

واختتم المستشار عبدالجواد العبيدي بيانه بالقول، بالرغم من أن ليبيا تمر بأوقات عصيبة إلا أنني مطمئن عليها، لأن ليبيا ستجد يوما من ابنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم.

وكان المستشار عبدالجواد العبيدي الذي يشغل رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب أعلن نيته الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي.

وتنتهي اليوم الخميس 28 يناير المدة التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم للتقدم بأوراق الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية، والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.