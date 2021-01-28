اليوم.. مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة البعثة الأممية في ليبيا

يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة اليوم الخميس، بمشاركة ليبيا، للاستماع الى إحاطة البعثة الأممية وعرض لتقرير لجنة العقوبات، وفق تغريدة لمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبحسب السني من المقرر عقد الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا، وترأس الهند لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن.

ووافق مجلس الأمن منتصف ديسمبر الماضي على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يقضي بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا.