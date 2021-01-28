السوق الرسمية: تراجع اليورو والاسترليني أمام الدينار

تراجع سعرا العملتين البريطانية والأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم، الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الاسترليني قرشا إلى 6.11 دينار من 6.12 دينار، واليورو إلى 5.40 دينار من 5.41 دينار أمس، بينما ثبت الدولار عند 4.46 دينار، حسب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي.

ولم يطرأ تغير على الدينار التونسي الذي سجل 1.65 دينار ليبي؛ والليرة التركية التي بيعت بـ0.60 دينار، في حين ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.19 دينار من 1.18 دينار.

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