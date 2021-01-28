الزبيدي: اتفاقيات الوفاق مع تركيا كارثة

قال أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي، إن حكم محكمة البيضاء بإبطال اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني بين الوفاق وتركيا، حكم كاشف أكثر مما هو حكم منشئ، لأن هاتين الاتفاقيتين الموقعتين في 27 /11/ 2019؛ هي عبارة عن صفقة تجارية وليس عمل قانوني.

وأضاف الزبيدي، في تصريح إعلامي، أن ” الحكم الذي صدر عن الدائرة الإدارية لمحكمة استئناف البيضاء تطرق للشأن المحلي الداخلي من حيث أهمية التصديق على المعاهدات الدولية كنص دستوري ملزم سواء فيما ورد في اتفاق الصخيرات أو في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى عدم اختصاص الموقعين”، مستطردًا أن “الحكم انصب على الجانب الشكلي أولًا والشق المستعجل في هذه القضية وعلى القوانين المحلية”.

وأكد الزبيدي، أن اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني بين الوفاق وتركيا “كارثة” ومخالفة لقواعد القانون الدولي

وأشار «الزبيدي» إلى أن ” الكارثة في هذه الاتفاقية أنها مخالفة لقواعد القانون الدولي، فهي اتفاقية دولية في المحصلة ما بين دولتين، وهي مخالفة سواء في قانون المعاهدات أو نطاق الأمم المتحدة، أو اتفاقية جامايكا لقانون البحار”.

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