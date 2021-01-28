تسييري سرت: المؤقتة لم توفر احتياجات البلدية منذ عام

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، أن الحكومة المؤقتة لم توفر أي من احتياجات البلدية الخاصة بتسيير الخدمات منذ عام.

وبين عامر أن المجلس لم يقصر في مطالبة رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الحكم المحلي والوزارات المختصة بتوفير احتياجات ومتطلبات البلدية من كافة الخدمات.

ونشرت صفحة بلدية سرت مرفقا للمنشور يتضمن جداول بالاحتياجات المقدمة للوزارات المعنية في الحكومة، والتي تمت المطالبة ببعضها في شهر يناير 2020، ولم توفر حتى الآن.

ومن بين الاحتياجات المطلوب توفيرها سيارات شركة واحتياجات فرع جوازات سرت، ومخصصات الدقيق لتوفير الخبز بسعر مناسب، ومساعدات لقطاع الزراعة، ومضخات مياه ومواسير وكابلات كهرباء للآبار، وحصص الوقود وغاز الطهي، وتفعيل مصرف ليبيا المركزي فرع سرت، وتخصيص مبالغ من ميزانية الطوارئ وفق الاحتياجات، وتحسين الخدمات الصحية في المرافق الطبية المختلفة في البلدية

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