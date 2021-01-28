العبيدي: أعلن انسحابي من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد

ليبيا – قرر المستشار عبد الجواد فرج محمد العبيدي الانسحاب من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد المؤمل تشكيله عبر ملتقى الحوار السياسي.

العبيدي أوضح في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن قراره هذا يأتي لأن فترة الـ18 شهرًا الممنوحة للسلطة التنفيذية الجديدة غير كافية لتنفيذ أي مشروع وطني، وما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصًا.

وأكد العبيدي أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد، وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية، وهذا ما لا يسمح لنفسه بجرها إليه، مبينًا أنه وجد أن مصير ليبيا ليس بيد أولادها، وإنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد، والأخيرة وإن كانت تمر بأوقات عصيبة إلا أنه مطمئن عليها؛ لأنها ولادة وستجد يومًا من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية