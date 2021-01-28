البرلمان الإيطالي يستمع اليوم لقائد “إيريني ” بشأن حظر الأسلحة

تعقد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسيْ النواب والشيوخ الإيطالي، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن العملية البحرية ” إيريني ” لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الجلسة مخصصة للاستماع لقائد عملية إيريني، الأدميرال فابيو أغوستيني؛ لمتابعة تقاريره عن خروقات حظر الأسلحة إلى ليبيا .

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية إيريني، نهاية مارس العام الماضي؛ بهدف مراقبة السفن المُشتبه في نقلها أسلحة ومُقاتلين إلى ليبيا بعد انتهاء عملية صوفيا. وقد أعلنت العملية تفتيش نحو 1400 سفينة و130 رحلةً جويةً إضافة إلى مُراقبة 25 مطارًا و16 ميناءً ومحطةً نفطيةً.

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