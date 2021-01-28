«التايمز»: أميركا تحصل على منظومة دفاعية روسية استولت عليها حكومة الوفاق

أفادت جريدة «التايمز» البريطانية بنقل نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي الصنع من طراز «بانتسير» المُركب على شاحنة، الذي استولت عليه قوات حكومة الوفاق، إلى قاعدة جوية أميركية في ألمانيا في «مهمة سرية».

واستولت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على منظومة الدفاع الجوي الروسية بعد إعلان سيطرتها في مايو الماضي، على قاعدة الوطية الجوية (140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس) التي كانت تسيطر عليها قوات تابعة للقيادة العامة.

ونقل موقع «ديفينس» عن الجريدة البريطانية معلومات تفيد بأن العملية جاءت جراء مخاوف من أن بطارية الصواريخ «بانتسير إس-1»، المتمكنة في إسقاط الطائرات المدنية، «يمكن أن تقع في أيدي الميليشيات أو مهربي الأسلحة» في ليبيا.

«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية

– عرض منظومة «بانتسير» الروسية وسط تظاهرة بميدان الشهداء في طرابلس

– واشنطن تعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أميركية مسيرة قرب طرابلس

وتضمنت العملية «إرسال فريق على متن طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز C-17 Globemaster إلى مطار زوارة غربي طرابلس في يونيو الماضي لتحميل البطارية ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في جنوب غرب ألمانيا».

وحسب المصدر ذاته، فقد اشترت الإمارات المنظومة من روسيا، وأرسلته إلى ليبيا لدعم القوات الموالية لها.

وعثرت قوات عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق مع المنظومة الروسية الصنع على دليل استخدام مترجم إلى اللغة العربية. ونقلت المنظومة من قاعدة الوطية الجوية على متن شاحنة إلى ميدان «الشهداء» في مدينة الزاوية أولًا قبل نقلها وعرضها في ميدان «الشهداء» بمدينة طرابلس في 20 مايو الماضي.

يشار إلى تعبير القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في ديسمبر 2019، عن اعتقادها بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أميركية مسيرة فُقدت قرب العاصمة الليبية. وقال قائد «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند، إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت «لم يكن يعلم أنها طائرة أميركية مسيرة عندما أطلق النار عليها»، حسب «رويترز».

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