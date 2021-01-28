صحة الحكومة الليبية: متابعة المشاريع الصحية وأعمال الصيانة بمستشفى جردس القروي 

أعلنت إدارة المشروعات بوزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية، متابعة المشاريع الصحية بمستشفى جردس القروي.

وبين الحساب الرسمي لإدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية،في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المهندس سالم الجبالي، أجرى زيارة تفقدية لمستشفى جردس القروي برفقة مدير عام المستشفى الدكتور عزالدين خليفة .

وأوضح «الجبالي»، أن “الهدف من الزيارة التي أجريت، جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للوقوف على سير عمل المشاريع الصحية المستحدثة وأعمال التوسعة والصيانة والتطوير المستهدفة للمبنى ورفع القياسات والتعرف على المجال المخصص للمشروع المتمثل في إنشاء سكن وظيفي وعيادات خارجية وتحضير الكشف الكمي والتقديري كمرحلة أولى من المتابعة”.

وأكد مدير إدارة المشروعات خلال الزيارة على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع في الانجاز وتحسين جودة الأداء واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتداخل الأعمال حيز التنفيذ وضغط وتقليص مدة الإنجاز وحل كافة الامور التي تعرقل سير العمل فنيا واداريا .

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير والصيانة تتطابق مع خطة وزارة الصحة للنهوض بالمرافق الصحية وفقآ لدور الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام، إذ تركز استراتيجية وزارة الصحة على تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج بالداخل وتقديم خدماتها بكامل قدرتها الاستيعابية وإمدادها باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والمشغلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة داخل الأقسام التابعة لها.