المرصد السوري: استياء جديد في أوساط المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا

ليبيا – رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءً جديدًا في أوساط “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية، والموجودين ضمن الأراضي الليبية، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سورية أو تركيا كأقل تقدير خلال الساعات الفائتة، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما أشعل الاستياء الجديد.

النرصد السوري أضاف بحسب الموقع الرسمي التابع له: “استياء المرتزقة جاء بعد أن حزموا أمتعتهم واستعدوا للعودة”.

وأشار المرصد السوري خلال اليومين الماضيين، إلى أن دفعة جديدة من مرتزقة “الفصائل” الموالية لأنقرة في ليبيا، من المرتقب عودتها إلى الأراضي السورية أو التركية كأقل تقدير في الوقت الحالي، خلال الساعات القادمة، حيث جرى إبلاغ نحو 150 مقاتلًا من المرتزقة بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم، ولم يُعلم حتى اللحظة فيما إذا كان عودة الدفعة هذه سيقابلها ذهاب دفعة من سوريا إلى ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية