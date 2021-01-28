بوقادوم لـ السراج: مستعدون للمساهمة في إنجاح انتخابات 24 ديسمبر

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم يرافقه السفير الجزائري عبد القادر حجازي وعدد من المسؤولين الجزائريين.

السراج رحب بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس بزيارة الوزير، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري على دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأبدى بوقادوم استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية.