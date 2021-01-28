الشريف الوافي يعلن ترشحه للمجلس الرئاسي الجديد

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أعلن عضو المؤتمر الوطني الأسبق، المهندس الشريف الوافي، أنه تقدم بأوراقه بشكل رسمي للترشح من أجل شغل منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وقال الوافي، في كلمة مسجلة، إن ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي، جاءت استجابة للضغوطات والمطالبات من بعض القوى السياسية والاجتماعية والشبابية وخدمة لتلبية متطلباتهم.

وتستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعلان غلق باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة، ليل اليوم الخميس.

وكانت البعثة قد حدد مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد لتقديم طلبات الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، حيث وضعت البعثة إرشادات فنية وأصدرت النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقا لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر.

وبيّنت البعثة، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقا للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء.

وسوف تعقد البعثة اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لإجراء عملية التصويت، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021.