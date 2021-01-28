الأمم المتحدة: ليبيا سجلت أعلى معدل إصابة بـ«كورونا» في شمال أفريقيا

أكدت الأمم المتحدة، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1,479 حالة لكل 100,000 نسمة، مشيرة إلى أن ذلك يعد أعلى معدل في منطقة شمال أفريقيا، وذلك بنهاية 2020.

وبحسب إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، فإن عدد الوفيات في ليبيا 22 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة، وهو ثاني أعلى معدل في المنطقة بعد تونس.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 116779 حالة، وحالات الوفاة 1832 حالة، فيما تماثل 96293 حالة للشفاء، وذلك بحسب آخر تحديث للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.