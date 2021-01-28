سيالة ونظيره الجزائري يبحثان الوضع الحالي في ليبيا ومسارات العملية السياسية الجارية الآن

ليبيا – استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية صبري بوقادوم الذي أدى زيارة عمل إلى ليبيا.

المحادثات تمحورت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، ودراسة سبل تطوير وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مشتركة للتعاون، وأبديا استعدادهما لبدء العمل بين الخبراء في الجانبين على تفعيل أطر التعاون المشترك في أقرب الآجال، كما تم بحث التعاون على مجابهة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على التنسيق في الخصوص بين الخبراء المتخصصين من الجانبين.

وقدم سيالة التهنئة للجزائر لانتخابها بمجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وأكد أنه أيضًا استفادة لليبيا، وشكر للجزائر إرسالها لفريق الخبراء الفنيين الذي قام بمساعدة الفريق الفني الليبي في صيانة وتشغيل محطة كهرباء الخمس، ورأى أن ذلك ليس بغريب على الجزائر وشعبها.

واتفق الجانبان على استمرار هذا التعاون للاستفادة من خبرة الجزائر في مجال الكهرباء والطاقة، خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي بحث الوزيران الوضع الحالي ومسارات العملية السياسية الجارية الآن.

كما شدد بوقادوم حرص بلاده على أن تعود ليبيا آمنة مستقرة، داعيًا الليبيين إلى توحيد جهودهم للتوصل إلى حل ليبي – ليبي يحقق الاستقرار.

وأكد استعداد الجزائر لدعم ليبيا وشعبها وتلبية ما يطلب منها في الخصوص، وأن بلاده تدعم ما يريده الليبييون، والحل يجب أن ينبع من الليبيين انفسهم.

واستعرض الجانبان الوضع الراهن في اتحاد المغرب العربي وآفاق تحريكه وتطويره، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية