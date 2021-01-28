افتتاح مقر الفرع البلدي القرضبة ببلدية طبرق

أخبار ليبيا24-خاص

افتتحت بلدية طبرق، اليوم الخميس، مقر الفرع البلدي القرضية التابع للبلدية، في حضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وأهالي المنطقة.

وجرى افتتاح المقر في عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول، وعدد من ومدير إدارة شؤون المحلات ورئيس الفرع البلدي القرضية وعدد كبير من حكماء وكان المنطقة.

وألقيت خلال حفل الافتتاح، عدد من الكلمات من قبل أعضاء المجلس وأهالي المنطقة، أعربوا من خلالها عن شكرهم لجهود رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمجلس التسييري ومكتب المشروعات بالبلدية على بناء هذا المقر وإنشاء عدد من المشاريع داخل نطاق الفرع البلدي القرضبة.

ويأتي هذا المشروع من ضمن عدد كبير من المشاريع والصيانات التي قامت بها بلدية طبرق في الفروع التابعة لها.