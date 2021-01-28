بلدي وزان: وقود البنزين لم يتوفر في المحطات منذ 2011

أكد عضو المجلس البلدي وازن حسام علي، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بعد فتح معبر ذهيبة مع تونس.

وأفاد علي، بأن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلدية بلغ 40 حالة.

وأوضح علي، أن هناك مركز عزل واحد في البلدية بعدد 6 أسرة، وفريق للفلترة وآخر للعزل، مؤكدا أن جل الأهالي يضطرون للذهاب إلى مدينة نالوت للعلاج؛ نظراً لافتقار كل الإمكانيات والعناصر الطبية والطبية المساعدة والمستلزمات والأدوية.

وأشار علي إلى أن وقود البنزين لم يتوفر في المحطات منذ عام 2011، ويباع في السوق السوداء، بينما يتوفر الغاز إلى حد ما، والسيولة النقدية تتوفر من حين إلى آخر بسقف سحب 500 دينار.

ويحدث ذلك في بلاد تطفو على بحار من النفط، يقف شعبها نساء ورجال بالساعات الطويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أمام محطات الوقود للحصول على حقوقهم الطبيعية وتزويد سياراتهم ومولداتهم بالوقود

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24