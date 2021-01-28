ارتفاع عدد الباحثين عن العمل إلى أكثر من 370 ألف شخص

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ارتفاع عدد الباحثين عن العمل لنحو 370.293 شخص .

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بنهاية العام 2020 بلغ 370.293 شخص بنسبة 14%.

وبينت الوزارة أن أصحاب الأرقام الوطنية الصحيحة بلغ 279.077، فيما بلغ عدد أصحاب الأرقام الوطنية غير الصحيحة أو غير المطابقة نحو 91.216، مشيرة إلى أن الباحثين عن العمل الذكور بلغت نسبتهم 43% من العدد الكلى، وتمثل الباحثات الاناث نسبة 57%، وتبلغ نسبة المؤهلين المسجلين 58%، وغير المؤهلين نسبة 42%

وأشارت الوزارة إلى صعود عدد الباحثين عن العمل في المنطقة الغربية لنحو 161.083 وهو مايمثل العدد الأكبر من الباحثين، وسجلت المنطقة الشرقية عدد 94.173 باحث، فيما سجلت المنطقة الوسطى عدد 76.686 باحث، والمنطقة الجنوبية عدد 47.351 باحث عن عمل.

وكانت أعداد الباحثين عن العمل المسجلة عن العام 2017 تبلغ نحو 79.451، والمسجلين خلال العام 2020 نحو 18.867، فيما وصل عدد المسجلين في العام 2020 لنحو 15.370، والمسجلين خلال العام 2020 بنحو 256.605 باحث عن العمل.

ودعت وزارة العمل والتأهيل الباحثين عن العمل في سبتمبر الماضي إلى التسجيل في عدد 109 مكتب في كامل ربوع ليبيا إستجابة لقرار المجلس الرئاسي (567).