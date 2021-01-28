ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل إلى 370,293 باحث وباحثة

أعلنت وزارة العمل أن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن المنظومة، بلغ نحو 370,293 باحثًا وباحثة بنسبة 14%.

وأفادت الوزارة، في بيانها الذي نشرته عبر منصتها الرسمية، أن أصحاب الأرقام الوطنية الصحيحة بلغ 279,077، فيما بلغ عدد أصحاب الأرقام الوطنية غير الصحيحة أو غير المطابقة نحو 91,216.

وتُمثّل نسبة الباحثين عن العمل من الذكور 43% من العدد الكلى، وتبلغ نسبة المؤهّلين المسجلين 58%.

وقالت الوزارة: عدد الباحثين عن العمل في المنطقة الغربية ارتفع لنحو 161,083، ممّا يمثّل العدد الأكبر من الباحثين، وسجلت المنطقة الشرقية 94,173 باحثًا، فيما سجلت المنطقة الوسطى 76,686 باحثًا، والمنطقة الجنوبية 47,351 باحثًا.

وفي عام 2017؛ بلغ عدد الباحثين عن عمل نحو 79,451، فيما وصل عدد المسجلين في العام 2020 إلى 15,370باحثًا.

يُشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل، دعت الباحثين عن العمل، خلال سبتمبر الماضي، إلى التسجيل في 109 مكاتب في كامل ربوع ليبيا؛ استجابة لقرار المجلس الرئاسي “567”.

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