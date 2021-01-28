عمل الوفاق: أكثر من 370 ألف ليبي يبحثون عن العمل

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ارتفاع نسبة الباحثين عن العمل لنحو 370.293 باحثا وباحثة بنسبة 14% وذلك بنهاية 2020.

وبينت الوزارة، في بيان أن عدد أصحاب الأرقام الوطنية الصحيحة بلغ 279.077، وبلغ عدد أصحاب الأرقام الوطنية غير الصحيحة أو غير المطابقة بنحو 91.216، ويمثل الباحثين الذكور نسبة 43% من العدد الكلى، فيما تمثل الباحثات الإناث نسبة 57%، وتبلغ نسبة المؤهلين المسجلين 58%، وغير المؤهلين نسبة 42%.

وصعد عدد الباحثين عن العمل في المنطقة الغربية لنحو 161.083 وهو ما يمثل العدد الأكبر من الباحثين، وسجلت المنطقة الشرقية عدد 94.173 باحث، فيما سجلت المنطقة الوسطى عدد 76.686 باحثا، والمنطقة الجنوبية عدد 47.351 باحثا.

وبلغ إعداد الباحثين المسجلة عن العام 2017 نحو 79.451، والمسجلين خلال العام 2020 نحو 18.867، فيما وصل عدد المسجلين في العام 2020 عدد 15.370، والمسجلين خلال العام 2020 بنحو 256.605 باحثا.

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