“الحويج” يصل إلى موسكو لبحث التطورات الليبية

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الحويج واللواء خيري التميمي عضو لجنة 5+5 العسكرية، عقدا لقاء مع ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسي، لبحث آخر تطورات الوضع السياسي والميداني في ليبيا.