“المشري”: نتطلع للتعاون التجاري مع مالطا في ظل “التحسن الأمني بطرابلس”

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري” التقى اليوم الخميس، سفيرَ مالطا لدى ليبيا”تشارلز ساليبا”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الاستشاري، نقلته وسائل الإعلام، فإن اللقاء تناول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي من بينها سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة من خلال عودة الشركات المالطية للعمل في ليبيا، على حد زعم البيان.

وادعى البيان، أن “المشري” شدد على أهمية عودة التعاون التجاري مع مالطا، خصوصاً في ظل التحسُّن الأمني الملحوظ بعد صدّ العدوان على العاصمة والمنطقة الغربية بشكل عام.

ووعد “المشري” الجانب المالطي بتقديم كافة التسهيلات لعودة السفارة والقنصلية المالطية إلى العاصمة طرابلس، علي حد تعبيره.

من جهته، قال السفير إن قد أجرى اتصالات بغرفة التجارة المالطية وبعدد كبير من الشركات فيما يتعلق بهذا الشأن، مؤكداً وجود رغبة حقيقية لاستئناف النشاط التجاري قريباً، وكذلك عودة إصدار تأشيرات الشنقن لدخول المواطنين الليبيين لمالطا ودول الاتحاد الأوروبي لأغراض التجارة والدراسة والعلاج، على حد زعم البيان.

وشدد السفير، أن منح التأشيرات السياحية سيكون متاحاً بمجرد تحسن الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، على حد تعبير البيان الصادر.