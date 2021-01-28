المشري: دور الجزائر مهم في ملف المصالحة الوطنية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مقر المجلس وزير خارجية الجمهورية الجزائرية صبري بوقادوم والوفد المرافق له، وقد حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية الليبية سهيل التريكي.

الطرفان تناولا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس أهم مستجدات الأوضاع في ليبيا ومسارات الحوار والاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ورحب المشري خلال اللقاء بزيارة “بوقادوم”، مشيدًا في ذات الوقت بالعلاقات الأخوية المَتينة بين البلدين الشقيقين والتقارب الكبير بين الشعبين الليبي والجزائري، مؤكدًا على أهمية دور الجارة الجزائر في ملف المصالحة الوطنية لما تتمتع به من علاقات جيدة مع جميع الأطراف الليبية.

ومن جهته أكد وزير الخارجية الجزائري على أن بلاده تعول على وحدة الليبيين للتصدي للتدخلات الخارجية، وأنها لا يمكن أن تترك ليبيا وحدها، مبديًا ترحيب الجزائر واستعدادها لفتح هذا المسار نظرًا للتجربة المشابهة التي خاضتها الجزائر في هذا الملف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية