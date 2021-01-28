سفير مالطا للمشري: نرغب في منح تأشيرات شنغن لليبيين لهذه الأغراض

أعرب سفيرَ مالطا لدى ليبيا “تشارلز ساليبا”، خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، عن رغبة بلاده في إعادة إصدار تأشيرات شنغن لدخول المواطنين الليبيين لمالطا ودول الاتحاد الأوروبي لأغراض التجارة والدراسة والعلاج، مؤكداً على أن منح التأشيرات السياحية سيكون متاحاً بمجرد تحسن الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن سفير مالطا أكد خلال اللقاء الذي جرى بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس أنه أجرى اتصالات بغرفة التجارة المالطية وبعدد كبير من الشركات فيما يتعلق بعودة التعاون التجاري مع ليبيا

وأشار المشري إلى أهمية عودة التعاون التجاري مع مالطا، خصوصاً في ظل التحسُّن الأمني الملحوظ بالعاصمة والمنطقة الغربية بشكل عام، كما وعد المشري الجانب المالطي بتقديم كافة التسهيلات لعودة السفارة والقنصلية المالطية إلى العاصمة طرابلس.

وتناول القاء مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال عودة الشركات المالطية للعمل في ليبيا.