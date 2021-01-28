اللواء فرج: تركيا تحاول استغلال تونس لإدخال السلاح من أراضيها إلى ليبيا

ليبيا – اعتبر الخبير الاستراتيجي والقائد بالجيش المصري سابقًا اللواء سمير فرج أن من يتحكم في تونس الآن هو حزب النهضة الإخواني، وحاولت المعارضة التونسية إقالته من البرلمان، لكنها فشلت.

فرج وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” الاماراتية اليوم الخميس أوضح أن تركيا تحاول التقارب مع تونس لكي يكون لها موضع قدم بالقرب من ليبيا من جهة تونس، لا سيما بعد حظر إدخال السلاح إلى ليبيا عبر الجو أو البحر من قبل الدول الأوروبية؛ ولذلك تحاول تركيا استغلال تونس لإدخال السلاح من أراضيها للداخل الليبي عبر الحدود بين البلدين.

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن الدول العربية لا تستغرب هذا التقارب؛ لأنه معروف، وما حدث غرض إعلامي فقط للتقارب التونسي التركي بعد العقوبات الكبيرة على أنقرة من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية