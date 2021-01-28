8 ناقلات تفتتح عودة التصدير من “الهلال النفطي”

من المنتظر أن تدخل ثماني ناقلات نفط خام، خلال الساعات المقبلة، إلى منطقة الهلال النفطي؛ تمهيدًا لعودة عمليات التصدير، التي توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال اليومين الماضيين؛ ممّا تسبّب في ارتفاع الأمواج وتعطّل الحركة الملاحية.

وقال مصدر ملاحي في تصريح لـ”218″ إن ميناء “البريقة” يستعد لاستقبال ناقلة نفط واحدة ما زالت في منطقة “المخطاف”، ومن المنتظر وصول ثلاث ناقلات لميناء “الزويتينة”، فيما تستعد الفرق الفنية في موانئ تصدير “رأس لانوف والهروج والسدرة”؛ لاستقبال ناقلة في كل منها.

وكانت عمليات التصدير قد تعطلت خلال مطلع الأسبوع الجاري، بعد ما نفّذ جهاز حرس المنشآت النفطية إضرابًا؛ للمُطالبة بتحسين أوضاع العمل وصرف مرتباتهم

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