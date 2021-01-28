مدير أمن بنغازي يوجه بتخصيص مواقع أمنية بالقرى السياحية المصائف

وجه مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري بتخصيص مواقع أمنيه بكل قريه سياحية أو مصيف لضبط الوضع الأمني والحد من الخروقات الأمنيه.

ونقل رئيس مركز شرطة قاريونس العقيد طارق العمامي هذه التعليمات خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس المحلي قاريونس صالح بوعمود ومدراء القرى السياحية العائلية الممتدة من شاطئ قاريونس إلى شاطئ النخيل

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي مناقشة آلية العمل خلال موسم الصيف وتعهد المجتمعون ببناء نقاط شرطة كاملة مزودة بجميع المتطلبات من مكتب وحجرة منامة ودورة مياة ومطبخ وتجهيزها بالكامل قبل دخول فصل الصيف.

وطلب رئيس المركز من الحضور تعبئة نموذج استبيان يتضمن المعلومات الخاصة بكل قرية سياحية من حيث المساحة والنشاط وعدد الشاليهات والقمرات والقواطع والملاك والمنتفعين وجميع الملاحظات، لخلق قاعده بيانات قادره على الدفع بالعمل الامني بقوه ودقه.