“العيضة” يتفقد الخدمات الصحية وسير العمل بمستشفى قمينس

تفقد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، إسماعيل العيضة، مستشفى قمينس الواقع غرب مدينة بنغازي، وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بالإشراف والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التى تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أى أخطاء بها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الخميس، فإن العيضة، كان في استقباله مدير عام مستشفي قمينس الدكتور محمد المشيطي وعددا من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالمستشفي.

واطلع مدير إدارة المستشفيات، خلال خلال الزيارة، على سير العمل به ومتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وعمل أقسام العمليات والتحاليل والطوارئ والعيادات.

وتفقد عدد من المشاريع الصحية بالمستشفى، لمتابعة نسب الإنجاز، مشيرا بأنه تم الاتفاق على وضع آلية تضمن تذليل الصعاب لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية وتقريب وتوطين الخدمة للمواطن ومساعدتها على أداء دورها.

واستمع العيضة للمشاكل والصعوبات التي تواجه المستشفى بهدف تذليل الصعوبات، وتوفير ما يلزم لسير العمل بشكل صحيح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح مدير إدارة المستشفيات بالوزارة، أن زيارته تخللها عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الأقسام بالمستشفي، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الليبية خلال العام 2021.