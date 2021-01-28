متخصص بالسياسات الدولية: مصر تعتبر المشير حفتر شريكًا أساسيًا في صناعة السلام في ليبيا

ليبيا – قال المتخصص في السياسات الدولية الدكتور حامد فارس إن السياسات المصرية تجاه الملف الليبي وتعقيداته وتشابكاته تنطلق من ثوابت لا تتزعزع.

حامد فارس بيّن لبرنامج “LIVE” على قناة NEWS 218″” أمس الأربعاء أن المشهد في ليبيا وتعقيداته يستوجب على القيادة المصرية التعامل معه بكل حكمة وصبر، وذلك من خلال فتح آفاق للحوار السياسي ودعم اتفاق وقف إطلاق النار والمساعدة في إيجاد حلول سياسية تجنب الاقتتال.

وفيما يتعلق بالتشكيلات المسلحة المنتشرة غربًا، أوضح حامد فارس أن الموقف المصري واضح تجاه هذه التشكيلات التي يرى فيها خطرًا على الأمن الليبي والمصري، ولا بد من إيجاد حل لها، مؤكدًا على أن مصر تعتبر القيادة العامة للجيش والمشير خليفة حفتر شريكًا أساسيًا في صناعة السلام في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية