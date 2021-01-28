خارجية الوفاق تبحث مع سفارة مالطا عودتها للعمل من طرابلس

بحث وزير الخارجية بالحكومة الليبية محمد سياله اليوم الخميس مع سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا التعاون المشترك من أجل تذليل صعوبات إكمال التجهيزات الفنية لإصدار التأشيرات والإسراع بعودة عمل السفارة المالطية للعمل من داخل العاصمة طرابلس

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سفير مالطا أكد خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية المالطى دعم حكومته لمسيرة السلام فى ليبيا وتأييدها لمخرجات الحوار السياسى الليبى .

ورحب سياله بالسفير مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أهمية تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الليبى والمالطى .