البرلمان الإيطالي يعقد جلسة استماع لقائد عملية إيريني حول خروقات قرار حظر السلاح لليبيا

ليبيا – سيعقد البرلمان الإيطالي اليوم الخميس جلسة استماع لقائد عملية إيريني الأوروبية لمتابعة تقريره حول خروقات قرار حظر وصول السلاح إلى ليبيا.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي قالت وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية”: إنها ستعقد اليوم الخميس، جلسة استماع عبر الفيديو للأدميرال فابيو أجوستيني قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وبحسب بيان اللجنة، فإنه من المقرر بث جلسة قائد عملية إيريني مباشرة عبر الإنترنت.

يشار إلى أنه في 11 ديسمبر الماضي، أكدت العملية إيريني أنها رفعت 17 تقريرًا إلى الأمم المتحدة، تتضمن رصدًا لخروقات لقرار حظر وصول السلاح إلى ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية