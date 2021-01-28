رئيس شركة سرت النفطية يحذر المجلس البلدي مصراتة من استمرار المخالفات بخط الغاز

التقى مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط الخام والغاز، بالمجــلس البلـــدي مصـراتــة اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن سليمان أطلع المجلس البلدي مصراتة على خطورة المخالفــات الواقعة على خــط الغاز وضرورة الحد منها وحلحلتها.

وشدد سليمان على ضرورة اضطلاع المجــلس البلــدي مصراتة بدوره والعمل على إزالة المخالفات، وتوعية المواطن بخطرها وما تشكله من تهديد مباشر لإمدادات الغاز لمحطــة الكهربــاء والمصانــع الموجودة بالمدينـــة.

وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء جاء على هامش زيارة رئيس مجلس الإدارة ومرافقيه لمكاتــب الشركــة بمدينــة مصراتــة حيث التقى المستخدمين العاملين فيه بمختلف الأقسام وناقش معهم احتياجات المكاتب وتلك الأقسام “السلامة والأمن الصناعي والمطافئ والصيانة والنقل والترحيل وغيرهـــا”.

كما زار أيضا محطــة التخفيــض والقيــاس التي تغذي مجمــع الحديــد والصــلب ومحطــة كهربــاء مصراتــة المزدوجة بالغاز عن طريق خط الغاز الغربي التابع لإدارة نقل وتزويدات الغاز بالشركـــة.

يشار إلى أن سليمان ،زار خلال الأيام الماضية مواقع عمليات خط الغاز طرابلس مليتة وتتبع عدداً من النقاط والمحطات المتعلقة بعمليات الغاز.