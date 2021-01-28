أبو عزة: الدقيق لم يتوفر بعد للمخابز.. والرئاسي لم يقدم أي جديد بخصوص الأزمة الحاصلة

ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة إن الدقيق لم يتوفر بعد للمخابز، وبلغ سعره في السوق الموازية 220 دينارًا للقنطار، مشيرًا إلى أن هناك من يرغب في خلق أزمة.

أبو عزة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل من قطر أوضح أن المسؤولين والمجلس الرئاسي لم يقدموا أي جديد بخصوص الأزمة الحاصلة في الدقيق، مؤكدًا أنهم ومن خلال اجتماعهم مع مصرف ليبيا المركزي، تبين عزوف التجار وأصحاب المطاحن وعدم تقديمهم طلبات لتوريد مادة القمح حتى الآن.

وأشار إلى أنهم أطلعوا النائب العام على كل الملابسات حول توفير الدقيق وما يحدث مع الخبازين، موضحًا أن الخبازين خفّضوا في وزن الرغيف للوصول إلى سعر التكلفة وبيع الأربعة أرغفة بدينار.

أبو عزة ذكر أن أصحاب المخابز ينتظرون استجابة المسؤولين بهذا الصدد ويرتبون لاجتماع مع وزارة الاقتصاد، في ظل تهديد بعض أصحاب المخابز بالعودة إلى الغلق، على غرار ما أعلنه خبازو سبها في الأول من فبراير المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية