“خارجية الوفاق”: سيالة يبحث مع السفير المالطي تذليل معوقات إصدار التأشيرات

أكد سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا دعم حكومته لمسيرة السلام فى ليبيا، وتأييدها لمخرجات الحوار السياسى الليبى.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اليوم الخميس في طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن سيالة رحب بالسفير المالطي، وأكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، أهمية تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الليبى والمالطى.

وبحسب البيان، تناول الجانبان مدى أهمية التعاون المشترك من أجل تذليل صعوبات إكمال التجهيزات الفنية لإصدار التأشيرات والإسراع بعودة عمل السفارة المالطية من داخل العاصمة طرابلس.