الفيتوري: إنفراجة في ليبيا أم مجرد ضجة جديدة؟

بوابة إفريقيا الإخبارية/ ترجمة: ياسر محمد |

28 January, 2021

خصص السياسي والصحفي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، موضحا تقييمه للاحداث السياسية التي شهدتها الساحة الليبية ومستشرفا لما يمكن أن تكمله الأيام المقبلة لأبناء ليبا.

وقال الفيتوري تمت الموافقة على تعيين وزير خارجية سلوفاكيا السابق يان كوبيس مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا بعد عام تقريبًا من استقالة آخر مبعوث غسان سلامة. وهو المبعوث رقم سبعة في ما يقرب من عشر سنوات وسيترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي بيان أعلن فيه التعيين نقل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيرة ذاتية طويلة ومكتوبة بعناية لمبعوثه الجديد دون أن ينسى أن الدبلوماسي المتمرس يتحدث خمس لغات ليس من بينها العربية.

وكما هو الحال عادة لم تذكر سيرة كوبيس أيًا من إخفاقاته أثناء عمله في الأمم المتحدة في دول مثل لبنان والعراق وأفغانستان من بين دول أخرى. وإذا كنت راغب في رؤية مدى نجاح الأمم المتحدة في حل النزاعات فقط انظر إلى أفغانستان أو العراق اليوم.

ما يمكن أن يفعله كوبيس في ليبيا لم يعرف بعد. ومع ذلك فمن شبه المؤكد أنه لن يفعل الكثير للمساعدة في استقرار البلاد وتجنب حرب أخرى والتي تبدو بشكل متزايد حتمية. وفشلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الآن في معالجة المشكلة السياسية في ليبيا وهي مفتاح كل شيء آخر. هناك سببان وراء هذا الفشل أولهما التدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

وتشارك تركيا وروسيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال لا الحصر في الفوضى الليبية من خلال دعم مختلف الأطراف المتنازعة. في الواقع فإن التنافس الخارجي في ليبيا هو القوة الدافعة للحرب وليس السلام. والأمم المتحدة على الرغم من عشرات القرارات التي تحظر التدخل فشلت حتى الآن في وقف التدخل في ليبيا.

والسبب الثاني وراء الفشل هو أن جميع السياسيين الليبيين تقريبًا الذين يحتشدون في المشهد السياسي في البلاد هم شخصيات لئيمة تعمل كوكلاء محليين للأجانب. إنهم لا يهتمون إلا قليلاً بأبناء وطنهم وليبيا نفسها. إنهم يتقاضون رواتب جيدة وآمنون ويمكنهم الفرار من البلاد وقتما يريدون بينما يعاني الليبيون العاديون.

وأضاف الفيتوري الديناصورات و “الكليبتوقراطيون” هي الكلمتين اللتين استخدتيهما مؤخرًا ستيفاني ويليامز القائمة باعمال مبعوث الأمم المتحدة لوصف السياسيين الليبيين الكارثيين. وصفهم غسان سلامة رئيسها السابق بأنهم “ناهبون” لأنهم ينهبون البلد الغني بطرق لا يمكن تصورها. قد يمنح هذا كوبيس معاينة لنوع الأشخاص الذين سيتعامل معهم مما يساعده على ابتكار أوصافه الخاصة لهم.

وللحفاظ على الزخم السياسي الإيجابي قد يؤخر كوبيس سيطرته على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإتاحة الوقت لوليامز لمتابعة جهودها الناجحة الأخيرة في دفع الأبطال الليبيين للمضي قدمًا. هدفها هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشغيلها قبل ترك منصبها وهي مهمة أسهل قولاً من تنفيذها.

وبين أكتوبر 2020 والأسبوع الماضي تمكنت ويليامز من إحياء عملية السلام من خلال إحراز تقدم ملموس. في 23 أكتوبر 2020 وافقت اللجنة العسكرية 5 + 5 على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. تتألف اللجنة من عدد متساوٍ من الضباط العسكريين الذين يمثلون الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وتنص الاتفاقية على رحيل جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بحلول 23 يناير 2021 وانسحاب قوات الخطوط الأمامية وفتح طريق ساحلي يربط بين الشرق والغرب. وانقضى الموعد النهائي ولم يغادر أي من الأجانب، ولم تفتح طرق، ولا تزال القوات على خط المواجهة.

وفي غضون ذلك اختتم منتدى الحوار السياسي الليبي سلسلة اجتماعاته الأسبوع الماضي في جنيف بوثيقة تملي كيفية تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 21 يناير مهلة أسبوع واحد تنتهي يوم الأربعاء لتلقي الترشيحات لمجلس الرئاسة ورئيس الوزراء. الفكرة هي أن يكون هناك مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء بدلاً من التسعة الحاليين مع انتقال السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء مستقل.

وبالتوازي مع اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي اجتمعت وفود من البرلمان الشرقي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس وهو هيئة استشارية بشكل منفصل الأسبوع الماضي في مصر والمغرب. في المغرب أسفر الاجتماع عن اتفاق حول المعايير التي تحكم الترشيحات للمناصب السيادية العليا وكيفية توزيعها. وافقت المجموعة في الغردقة بمصر على الاستفتاء الذي طال انتظاره على مشروع الدستور. وفي حال إقراره سيوفر الدستور الجديد الأساس القانوني للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وفي حين أن هذا النوع من التقدم جاء سريعًا إلى حد ما وفقًا للمعايير الليبية، إلا أنه ينطوي على احتمال حدوث اضطراب قد يؤدي إلى تفكيك العملية برمتها. وقد يؤدي الفشل في هذه المرحلة بسهولة إلى حلقة أخرى من العنف.

علاوة على ذلك هناك تقارير تفيد بأن مقاتلي مجموعة فاجنر الروسية يحفرون خنادق حول قاعدة الجفرة الجوية بالقرب من حقول النفط الليبية فيما يبدو أنه جزء من إقامة طويلة. لم تتوقف تركيا عن إمداد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح ويقال إنها تطور قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي طرابلس.

وسيكون لمنتدى الحوار السياسي الليبي المكون من 75 عضوا الكلمة الفصل عندما يفشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في الاتفاق على الهيئة التنفيذية الجديدة. هذا سيجعل كلاهما عديم الفائدة.

وما إذا كان مبعوث الأمم المتحدة القادم سينجح في الحفاظ على هذا الزخم أمر مشكوك فيه. إذ بقيت العقبات الرئيسية دون تغيير: عدم وجود دعم قوي من مجلس الأمن الدولي واستعداد الخصوم الليبيين للخضوع للقوى الإقليمية والدولية كوسيلة للحفاظ على الوضع الراهن.

هذا يعني أنه إذا لم تكن روسيا أو تركيا راضية عن الترتيبات الجديدة فيمكنهما تعطيلها بسهولة من خلال جعل وكلائها المحليين يرفضون أي اتفاق بمجرد الانسحاب منه مما يجعله غير قابل للتطبيق.

ومثل هذه الإخفاقات لا تعني بالضرورة أن كوبيس سيفشل كما هو متوقع، بل تعني أن الأمم المتحدة فشلت -كما كانت دائما- في مساعدة ليبيا بعد عشر سنوات من مساعدتها في تدميرها. وهذا يعني أيضًا أن السياسيين الليبيين يخيبون آمال شعوبهم بشكل بائس كما كانوا منذ عام 2011

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