بعد غلق باب التقديم .. 6 مرشحين لـ «الرئاسي» والحكومة الجديدة

كشف تقرير، اليوم الخميس، عن انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفتح باب الترشح إلى مناصب السلطة التنفيذية الجديدة ” المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة”، بعد اختيار آلية الترشح لهذه المناصب في وقت سابق.

وبحسب التقرير، فإن عدد المرشحين المعلنين حتى الآن بلغ 6 وهم : « رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وسفير ليبيا الحالي لدى الأردن محمد البرغثي، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مصطفى البرعصي، وعضو المؤتمر الوطني السابق عن المرج الشريف الوافي، وسفير ليبيا السابق لدى اليونان محمد يونس المنفي، وسفير ليبيا في سويسرا السابق علي بوخيرالله البرعصي».

ومن المقرر أن يعقد ملتقى الحوارالسياسي اجتماعا في سويسرا لإجراء عملية التصويت، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، وفق البعثة.

يذكر أن باب الترشح فتح الخميس 21 يناير الجاري، لعضوية السلطة التنفيذية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021 .

وأوضحت البعثة في بيان حينها، أن لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة، ستشكل لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.

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