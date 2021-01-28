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بلدية صبراتة تكرم أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتضن مدرج كلية الهندسة في صبراتة، صباح أمس احتفالية تكريم أوائل شهادة إتمام مرحلتي الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الماضي، الذي نظمته مراقبة التعليم ببلدية صبراتة، لتكريم 60 طالبا وطالبة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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