بلدية صبراتة تكرم أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية

احتضن مدرج كلية الهندسة في صبراتة، صباح أمس احتفالية تكريم أوائل شهادة إتمام مرحلتي الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الماضي، الذي نظمته مراقبة التعليم ببلدية صبراتة، لتكريم 60 طالبا وطالبة.
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قناة ليبيا
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