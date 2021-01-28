تسجيل “715” إصابة ووفاة 30 حالة جديدة بـكورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد وفقا للبيان رقم (314).

واستلم المركز عدد (4350) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1120) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (206) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (114) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (104) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (71) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (182) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (526) عينة، مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (30) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (35) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (17) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (161) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (98) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (73) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3635) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (715) عينة موجبة لفيروس كورونا (522 جديدة + 193 مخالطة)”.