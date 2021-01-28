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دراسة إمكانية توحيد المناهج التقنية العليا بالمنطقة الثالثة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد بمعهد المهن الشاملة اجدابيا اجتماع لدراسة إمكانية توحيد المناهج التقنية للمعاهد العليا بحضور لجنة توحيد المناهج التقنية العليا، ومديري المعاهد التقنية العليا في المنطقة الثالثة المتمثلة في اجدابيا وسرت ومناطق الواحات والكفرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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