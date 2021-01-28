دراسة إمكانية توحيد المناهج التقنية العليا بالمنطقة الثالثة

عقد بمعهد المهن الشاملة اجدابيا اجتماع لدراسة إمكانية توحيد المناهج التقنية للمعاهد العليا بحضور لجنة توحيد المناهج التقنية العليا، ومديري المعاهد التقنية العليا في المنطقة الثالثة المتمثلة في اجدابيا وسرت ومناطق الواحات والكفرة.
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قناة ليبيا
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