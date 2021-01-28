لافروف وبوقادوم يؤكدان دعم الحوار الليبي بمشاركة كافة القوى

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، مستجدات الأزمة الليبية .

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن لافروف وبوقادوم أعربا خلال المكالمة عن تأييدهما لتنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل الإسهام في تقدم الحوار الليبي-الليبي بمشاركة جميع القوى السياسية الفعالة في البلاد، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2510.

وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن مستجدات الوضع في الصحراء الغربية، حيث تم تأكيد الموقف المبدئي القاضي بضرورة تسوية هذا النزاع الذي طال أمده بناء على أساس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا.

كما تبادل الوزيران الآراء بشأن التعاون بين بلديهما في تطبيق مخرجات قمة روسيا-إفريقيا التي استضافتها مدينة سوتشي في أكتوبر 2019.

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