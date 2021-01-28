البريني” لـ” ليبيا 24″: الانتخابات أولا لتوحيد السلطة التنفيذية ومن ثم الاستفتاء على الدستور

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أعرب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية،العجيلي البريني عن ارفضه لقرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا.

وأكد البريني، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الهدف الأهم الآن هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مواعيدها المحددة وبضمانات دولية، مشيرا إلى أن الاستفتاء على الدستور يأتي بعد توحيد الدولة تحت سلطة تنفيذية واحدة، متساءلا كيف سيجرى الاستفتاء على الدستور وسط حكومتين ومليشيات هي من تحكم على الأرض.

وشدد البريني على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء مآساة الوطن بالكامل

واتفق أعضاء اللجنة الدستورية المشاركين في اجتماع المسار الدستوري المنعقد، الثلاثاء الماضي، بمدينة الغردقة المصرية، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.

كما اتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به».

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