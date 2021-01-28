<br /> وليامز: 140 ألف نازح عادوا منذ وقف القتال وهناك 46% تخفيض في عدد النازحين مقارنة بيوليو الماضي<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا وليامز: 140 ألف نازح عادوا منذ وقف القتال وهناك 46% تخفيض في عدد النازحين مقارنة بيوليو الماضي 28 January, 2021 رابط مختصر



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