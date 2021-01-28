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وليامز: 140 ألف نازح عادوا منذ وقف القتال وهناك 46% تخفيض في عدد النازحين مقارنة بيوليو الماضي

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> وليامز: 140 ألف نازح عادوا منذ وقف القتال وهناك 46% تخفيض في عدد النازحين مقارنة بيوليو الماضي<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

وليامز: 140 ألف نازح عادوا منذ وقف القتال وهناك 46% تخفيض في عدد النازحين مقارنة بيوليو الماضي

28 January, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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