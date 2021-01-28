وزارة الصحة بالحكومة الليبية تنعى الطبيب الصلابي إثر وفاته متأثرا بكورونا

تخطف كورونا من جديد أحد جنود الجيش الأبيض في ليبيا، حيث نعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الطبيب حسن الصلابي، أحد أطباء الأورام بمركز بنغازي الطبي، إثر وفاته أمس متأثرا بالفيروس.

وتقدمت الوزارة بالتعازي لعائلة الفقيد، من خلال استحضار ما قدمه وتقدمه الأطر الطبية والمهنية الصحية، من عمل نبيل في سبيل الإنسانية، داعية الأطر الطبية إلى المزيد من الصبر والتجنيد بكل روح وطنية لمواجهة هذا الفيروس.

وأشارت إلى أن الفقيد كان أحد أبطال فريق الجيش الأبيض، ومن الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام بالقسم في مدينة بنغازي، ومتطوع أيضا لمرضى الأورام في مدينة سرت.

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