“الإعلام الحربي”: اللواء 73 مُشاة ينتهي من تجهيز دباباته فنيا وقتاليا

جهز اللواء 73 مُشاة، دباباته تجهيزاً فنيا وقتاليا، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفه حفتر.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي، اليوم الخميس، فإن التجهيزات تأتي بالتوازي مع استمرار اللواء 73 في إقامة الدورات التنشيطية لأطقم الدبابات.

ولفت الإيجاز إلي، أن التطويرات الجديدة تأتي في إطار تجهيزات اللواء لرفع كفاءة جنوده ومقاتليه.

وخلال احتفالية الإعلان عن تجهيزات الدبابات، قال آمر اللواء 73 مشاة، اللواء على القطعاني:” نترحم على الشهداء الأبرار شهداء ثورة الكرامة، وأنقل لكم تحية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على ما أنجزتموه وقمتم به من صيانة الدبابات”.

وتابع:” نحن نعمل في الكتيبة 298 على تجهيز العدة والعتاد للقتال، لأننا نعلم جميعا وجود القوات المستعمرة وما يساندهم من خونة وعملاء ومرتزقة موجودين في غرب ليبيا”.

وأضاف:” بالتالي نكون دائما جاهزين ونعمل كل دقيقة وكل لحظة، وجميع القوات المسلحة موجودة في الخط الأمامي وأنتم تدعموها بالعدة والعتاد”.

ولفت إلي أن الدبابات رغم عمرها الصناعي القديم إلا أنها قوية برجالها الذين يقودونها”.

واختتم:” ننقل لكم تحية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ونشد على أيديكم ونقول لكم دائما وتكرارا عليكم التقدم للإمام والتقدم في العمل والنية في العمل دائما كونوا في جاهزية تامة لتنفيذ أي مهام أو تعليمات تصدر لكم في حينها ووقتها”.