وليامز: اللجنة العسكرية تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا

وقالت وليامز خلال إحاطة لمجلس الأمن أن اللجنة العسكرية 5+5 طلبت مرارا بتنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا وتقديم المساعدة للإسراع بمغادرة المقاتلين الأجانب.

وبينت وليامز أن وقف إطلاق النار في ليبيا لايزال صامدا وقد وفر فرصة كبيرة لإعادة السلم لليبيا مضيفة نسعى لتحقيق المصالحة في ليبيا.

وأشارت وليامز إلى عودة 140 ألف نازح منذ وقف القتال في ليبيا مؤكدة أن تخفيض عدد النازحين مقارنة بيوليو الماضي بنسبة 46% وأوضحت أن 111 ألف شخص حاولوا الهجرة من ليبيا إلى أوروبا خلال العام 2020.

ولفتت وليامز إلى أنه سيجري عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الليبية في جنيف غدا

وأكدت وليامز أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وأن الأطراف الليبية توصلت لاتفاق بشأن مكونات الموازنة