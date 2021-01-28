مفوضية اللاجئين تسلم 6 سيارات إسعاف و3 أجهزة تنفس لشرق ليبيا

سلمت مفوضية اللاجئين 6 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، و 3 أجهزة تنفس خاصة بوحدات العناية المركزة إلى السلطات الصحية الليبية في الشرق.

وبينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن ممثلين عن ستة مستشفيات تسلموا سيارات الإسعاف، وهي الوحدة درنة، ومسوس، وتاكنس، وقصر الجدي، وتوكرة، وأبومريم مشيرة إلى أن جميع المستشفيات المذكورة تقع في مدن مختلفة من المنطقة الشرقية، وعلى بعد يصل إلى 700 كيلومتر من بنغازي.

وبينت المفوضية أنه تسلم أجهزة التنفس رئيس مستودعات الإمداد بوزارة الصحة وسيتم إرسالها إلى مراكز عزل مرضى كوفيد -19.

وأعربت المفوضية عن امتنانها لدولة النمسا على دعمها المستمر للمجتمعات الأكثر ضعفاً في ليبيا وخصوصاً خلال جائحة COVID-19.

وأكدت مفوضية اللاجئين إلى أن تسليم سيارات الإسعاف وأجهزة التنفس يأتي في إطار التزام المفوضية بمساندة الشعب الليبي في لمجابهة جائحة كوفيد-19 .