“سيولة” ترفع سقف السحب لدى فروع مصرف “الجمهورية”

أعلن عددٌ من فروع مصرف الجمهورية عن توافر السيولة النقدية لديها، بعد ورود إيداعات من المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي.

وحدّد مصرف الجمهورية فرع غرب طرابلس سقف السحب لكافة عملائه بألفي دينار للفرد فيما وفّر مصرف الجمهورية بفرع منطقة عين زارة في طرابلس، سيولة نقدية بسقف سحب قدره ألفا دينار لكل صاحب حساب بينما رفع فرع شارع الصريم سقف السحب إلى ألفي دينار للفرد، كما شمل توفر السيولة مناطق جبل نفوسة.

ورفع فرع الجمهورية في طمزين سقف السحب عند خمسة آلاف دينار للفرد، بينما أعلنت إدارة فرع باب الجديد في طرابلس عن توافر سيولة نقدية بمقدار ألفي دينار للفرد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية