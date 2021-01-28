وليامز تدعو مجلس الأمن لحل كل الهيئات التنفيذية الموازية في ليبيا

المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز:
– سنعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصل إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.
– هناك أكثر من 900 لاجئ بمراكز الاحتجاز في ليبيا بينما قضى 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية هذا الشهر.
– 1.3 مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة منهم 451 ألفا يحتاجون للرعاية والحماية.
– أدعو مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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