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وليامز تدعو مجلس الأمن لحل كل الهيئات التنفيذية الموازية في ليبيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز:

– سنعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصل إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.
– هناك أكثر من 900 لاجئ بمراكز الاحتجاز في ليبيا بينما قضى 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية هذا الشهر.
– 1.3 مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة منهم 451 ألفا يحتاجون للرعاية والحماية.
– أدعو مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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