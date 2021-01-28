وليامز تدعو مجلس الأمن لحل كل الهيئات التنفيذية الموازية في ليبيا

المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز:

– سنعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصل إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.

– هناك أكثر من 900 لاجئ بمراكز الاحتجاز في ليبيا بينما قضى 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية هذا الشهر.

– 1.3 مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة منهم 451 ألفا يحتاجون للرعاية والحماية.

– أدعو مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.

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