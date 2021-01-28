الهند: يتوجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لمراقبة وقف القتال بليبيا

أكد مندوب الهند بمجلس الأمن أنه يتوجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشدد مندوب الهند في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن العناصر الموكل لها اختيار السلطة التنفيذية يجب أن تكون ممثلة عن كل الليبيين مبينة أن الصراع في ليبيا ناتج عن تدخل بعض الدول فيها وإرسالها للمقاتلين الأجانب موضحة أن السلام لن يتحقق في ليبيا إلا بإخراج كل الأجانب.

وأشار مندوب الهند إلى دعم الشعب الليبي في جهوده للسلام الذي لن يتحقق إلا من خلال الحوار السياسي بعيدا عن العمليات العسكرية