عاجل// ويليامز: سنعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
هذي تكذب عليكم وتريد او تعول ل تمويل حملات الانتخابات القادمة في بريطانيا ودعم احزابهم وأحزاب صهيونية – مش عارف كيف دولة مستقلك زي لبيبا ما تملمش خبراء اقتصاديين وطنيبن نزهاء ونظاف يعملون في صالح إصلاحات القطاعات العامة وتنفيذ مشاريعهم دون آس تتدخلات من اي دولة اخرى –
والله العظيم الليبين المهاجرين فالخارج فدول اوروبا وبريطانيا يعيشون أسوأ مما تتصوروا وخاصة الليبيين الي هاجروا من فترة 2011 يفرضون عليهم دفع ضراءب للسكن وفواتير ومنعوهم من العودة والسفر لبلادهم وفي الدول العربية كذلك يقدمون اليهم أسوأ الخدمات فقط لانهم ليبيين والدول تحاول لن تحتال على امًوال الدولة الليبية فقط لتعبءة مصالحهم ومصالح ابناءهم ماشيين بقاعدة ” الغني بزداد ثراءا والفقير يزداد فقرا ” وهي عبارة عن سرقات لاموال وحقوق الدول الاخرى وتمويل احزابهم العنصرية – ينعثون الدول الشمال الأفريقي بالارهاب ولكن عندما يتعلق الامر باموالهم وثرواتهم تجدهم يتسابقون عليها ويحاولون ان تكون لهم الحصة الاكبر او الادارة لهذه الثروات وهي فالاصل ليست لهم .
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