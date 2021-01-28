عاجل// ويليامز: سنعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.

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